«Россия» открывает рейсы на Sukhoi Superjet 100 из Москвы в Воронеж

Авиаперевозчик «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») с 1 февраля начнет регулярные рейсы из Москвы в Воронеж, сообщила пресс-служба компании. Запланировано ежедневное авиасообщение дважды в день. Утренний рейс, который вылетит из Шереметьево в 08:35, обратно отправится в 10:50. Вечером полет из Москвы намечен в 18:40, обратно — 20:55.

На рейсах будут работать отечественные самолеты Sukhoi Superjet 100. Они рассчитаны на 87 пассажиров: 12 мест в бизнес-классе и 75 в экономическом. Стоимость билетов начинается от 3,2 тыс. руб.

Группа «Аэрофлот» уже наладила авиасообщение Воронежа с Москвой. Рейсы осуществляет сама головная компания и лоукостер «Победа» . «Аэрофлот» летает в Шереметьево, «Победа» — во Внуково. Кроме того, S7 организует рейсы из Воронежа в Домодедово.

Александр Прытков