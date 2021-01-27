Начался процесс над 23 членами ОПГ, обвиняемых в мошенничествах с автострахованием

В Самаре начали судить 23 участников преступного сообщества. Они обвиняются в мошенничестве в сфере страхования (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ), превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) и нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Об этом “Ъ-Волга” сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Ближайшее заседание по делу состоится в начале февраля. Ранее прокуратура установила, что обвиняемые, в числе которых оказались трое экс-сотрудников ГИБДД, с 2016 по 2018 год совершили 43 преступления. Речь идет об оформлении фиктивных документов об автоавариях. Материалы по ним в дальнейшем передавались в страховые компании для получения выплат.

Для того, чтобы инсценировать ДТП, предполагаемые преступники использовали 12 автомобилей, а аварии оформляли через бывших сотрудников ГИБДД. Нанесенный ущерб оценен более чем в 18 млн руб.

Кроме того, один из предполагаемых участников ОПГ, бывший полицейский обвиняется в ДТП в состоянии алкогольного опьянения. В результате этой аварии погибла пассажир его машины – молодая женщина.

Георгий Портнов