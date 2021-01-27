От лица вице-спикера белгородской облдумы заявлен митинг в поддержку Навального

Неизвестные взломали почту областной думы и направили в мэрию Белгорода заявку на проведение митинга в поддержку политических заключенных 31 января от лица вице-спикера парламента Наталии Полуяновой. Об этом госпожа Полуянова в сообщила в своем аккаунте в Instagram.

По ее словам, сейчас в облдуме ищут виновных в этом «вопиющем случае». Наталия Полуянова уверена, что нарушители готовы на все, чтобы внести раздай и нарушить общественную безопасность. Своим подписчикам она напомнила об ответственности за распространение недостоверной информации. На звонки “Ъ-Черноземье” госпожа Полуянова не ответила. В облдуме заявили, что готовят заявление в правоохранительные органы.

Указанные в письме дата и время мероприятия совпадают с датой и временем повторных акций в поддержку Алексея Навального, которые объявила его команда. В документе также говорилось, что предположительно в митинге примут участие 2 тыс. человек и будет использоваться звукоусиливающая аппаратура, плакаты, флаги и иные средства агитации. Автор письма гарантировал мэру Юрию Галдуну обеспечение общественного правопорядка на время проведения мероприятия.

Сергей Толмачев