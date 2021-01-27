На директора курганской строительной компании завели уголовное дело о невыплате зарплаты

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора курганской компании, основной вид деятельности которой – строительство нежилых объектов. Руководителя предприятия подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев).

Как сообщают в региональном управлении СК, следствие установило, что в отдельные периоды в 2019 и 2020 годах директор компании не выплачивал работникам зарплату в течение более чем двух месяцев, имея финансовую возможность это сделать. Общая сумма задолженности перед коллективом составила как минимум 738 тыс. руб.

Сейчас следствие уточняет количество сотрудников, права которых были нарушены (по предварительным данным, речь идет о 25 работниках), и размер задолженности.