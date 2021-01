«Татнефть» сменила банк-депозитарий ADR

Компания «Татнефть» сменила банк- депозитарий программы ADR. Решение об этом было принято на заседании совета директоров предприятия, сообщает пресс-служба компании. Отмечается, что вместо The Bank of New York Mellon функции банка-депозитария будет выполнять Citibank.

«Татнефть» запустила программу ADR в 1998 году. На конец третьего квартала 2020 года ADR татарстанской компании включены в листинг Лондонской фондовой биржи. Кроме того, они торгуются в системе Xetra, которая входит в ГК Deutsche Borse. В данный период для конвертации в ADR было задепонировано 26,77% от обыкновенных акций «Татнефти». Коэффициент конвертации составляет 1:6.

"Ъ-Казань"