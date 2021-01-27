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Начальником гидрометцентра Удмуртии стал Георгий Быданов

Георгия Быданова назначили на должность начальника Удмуртского ЦГМС. Об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра республики. Ранее он занимал пост замначальника учреждения.

Напомним, что в сентябре 2020 года прокуратура выявила нарушения требований законодательства о противодействии коррупции в гидрометцентре Удмуртии. Установлено, что в период 2019-2020 годов начальник филиала Алексей Бердников неоднократно заключал договоры с близкими родственниками на работы, которые должны были выполнять сотрудники учреждения и финансируемые, в том числе, за счет субсидии на выполнение госзадания. После этого он был уволен.

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