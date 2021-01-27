В Энгельсе осудили старшего следователя МВД за коррупцию

В Энгельсе суд вынес приговор в отношении старшего следователя одного из отделов МВД по Саратовской области. Он признан виновным в получении должностным лицом взятки в значительном размере. Об этом сообщили в СУ СКР.

По версии следствия, старший следователь одного из отделов полиции МВД получил через посредника взятку в 60 тыс. руб. за прекращение расследования уголовного дела, возбужденного из-за нарушения ПДД, повлекшего причинения тяжкого вреда здоровью трех граждан. Сотрудник должен был приостановить предварительное следствие якобы в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Суд назначил подсудимому наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в размере 300 тыс. руб., с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок два года.

Мария Шахрай