Количество ДТП в Удмуртии за 2020 год сократилось на 12,8%

За 2020 год в Удмуртии зарегистрировали 18,09 тыс. ДТП. Это на 12,8% меньше, чем в 2019 году, сообщает 1 отдел УГИБДД по республике со ссылкой на начальника управления Руслана Набиева.

В их числе 1,89 тыс. ДТП с пострадавшими, что на 4,2% меньше, чем в 2019 году. В них погибли 154 человека, а 2,42 тыс. граждан получили травмы. Это на 15,4% и 8,5% соответственно меньше, чем в позапрошлом году.

Отметим, что 739 из указанных ДТП являются столкновениями, 530 — наездами на пешеходов. Кроме того, инспекторы пресекли более 1,41 тыс. административных нарушений.