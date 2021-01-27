На Кубани возбуждено дело о геноциде во время немецко-фашистской оккупации

На базе архивных материалов управления ФСБ России по Краснодарскому краю следственное управление СКР возбудило уголовное дело по факту массового уничтожения мирных жителей в ходе оккупации 1942-1943 годов (ст.357 УК РФ – «Геноцид»). Целью расследования является установление лиц из числа немецко-фашистских захватчиков и их пособников, причастных к убийствам мирного населения, которым в свое время удалось избежать ответственности.

По данным следствия, во время немецко-фашистской оккупации в Краснодаре было уничтожено 13 тыс. мирных жителей, в Новороссийске – 7 тыс. человек, в Армавире – не менее 6, 6 тыс. человек. В Краснодарском крае были случаи полного уничтожения населенных пунктов вместе с жителями. В ноябре 1942 года был сожжен поселок Михизеева Поляна, более 200 жителей поселка были расстреляны. Подобная акция по истреблению людей произошла в марте 1943 года в хуторе Западный, где были расстреляны 137 мирных граждан, в том числе 28 детей, хутор был полностью уничтожен.

Анна Перова, Краснодар