Возбуждено уголовное дело в отношении МУП «Пассажирские перевозки» в Оренбуржье

Руководство МУП «Пассажирские перевозки» из Бугуруслана стало фигурантом уголовного дела. Оно подозревается в сокрытии средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК по Оренбургской области.

Правоохранители установили, что с августа по ноябрь минувшего года руководство предприятия скрыло от налоговой службы более 3 млн руб. При этом оно знало, что ранее с МУП «Пассажирские перевозки» уже принудительно взыскивались более 2,5 млн руб. Сейчас правоохранители изучают хозяйственную деятельность предприятия.

Георгий Портнов