В Челябинской области закрылись около 200 кафе и ресторанов в 2020 году

Около 200 кафе и ресторанов в Челябинской области не пережили пандемию коронавирусной инфекции и закрылись в 2020 году. В том числе 144 заведения в Челябинске, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам предпринимателей в регионе. ВВ

Проблемы одной из наиболее пострадавших от карантинных ограничений отраслей обсудили на площадке законодательного собрания Челябинской области. На начало 2020 года численность предприятий общественного питания в регионе составляла 4,4 тыс., 94% из них – микропредприятия с численность штата до 15 человек. Половина их них зарегистрированы в Челябинске. До пандемии оборот составлял 200 млрд руб. По словам челябинского бизнес-омбудсмена Александра Гончарова, в течение 2020 года к нему поступило множество обращений от предпринимателей, работающих в общепите. Бизнесмены просили о разрешении на возобновление работы, жаловались на то, что за нарушения, допускаемые клиентами, наказывались рестораны. «Если мы хотим сохранить отрасль, то нужно говорить не об отсрочке обязательных платежей, а об амнистии по всем налогам и сборам (включая штрафы и пени) за 2020 год и первое полугодие 2021 года. Вместе с тем необходимо отсрочить арендные платежи за государственное и муниципальное имущество, в том числе и земельные участки, ввести федеральный мораторий на повышение кадастровой стоимости», - сообщил уполномоченный. Кроме того, по его мнению, в регионе нужно развивать туризм, спортивно-досуговую инфраструктуру , тогда общепит, как сопутствующая отрасль, получит новый импульс.