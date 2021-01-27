Мэрия Уфы запустила интерактивную карту сугробов

Глава городской администрации Сергей Греков сегодня сообщил в Facebook о запуске интерактивной карты «Уфа снежная», на которой жители смогут отмечать не очищенные от снега улицы, дороги и дворы. Карта доступна по ссылке https://ufacity.info/sneg/

«Проект, который поможет нам вместе с вами почистить от сугробов не только основные дороги и большие улицы (это уже хорошо получается), но и остановки, родные дворы и скверики»,— написал господин Греков.

На текущий момент на карте было 84 заявки, из них 21 имела статус «принято на рассмотрение».

Анна Соколова