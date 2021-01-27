На Кубани приняли закон о создании инновационных инкубаторов

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли закон, закрепляющий правовые основы для создания инновационного инкубатора. Об этом сообщает пресс-служба ЗСК.

Проект закона представил зампред регионального парламента, председатель комитета по вопросам промышленности, инвестиций Сергей Алтухов. Согласно документу, помимо правовых основ, регулирующих деятельность инкубатора, также закрепляется ввод самого понятия «инновационный инкубатор», управляющей им компании, резидентов, партнеров и имущественного комплекса.

По мнению парламентария, принятие законопроекта будет способствовать реализации инновационных проектов субъектами малого и среднего бизнеса в Краснодарском крае.

«Принимаемый нами закон создает условия для формирования совершенно новой инновационной инфраструктуры. Мировой опыт свидетельствует, что многие прорывные технологии и решения рождались, как говорят, «на коленях», силами энтузиастов. Такие люди нуждаются в поддержке, и мы создаем новую организационную форму, в рамках которой они смогут получить её от государства»,– прокомментировал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Он также отметил, что статус инновационного инкубатора будет присваиваться специальным постановлением краевого парламента. Кроме того, он обратил внимание, что резиденты инновационного инкубатора на получение финансирования из различных источников.

«Резиденты новой структуры вправе рассчитывать на получение венчурного или прямого финансирования своего проекта из различных источников – самого института инновационного развития, различных организаций или физических лиц. Это позволит привлечь к поддержке перспективных секторов малого и среднего бизнеса также и внебюджетные средства»,– считает господин Бурлачко.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в мае 2020 года депутаты парламента Кубани приняли региональный закон, регламентирующий условия деятельности промышленных технопарков. Они представляют из себя территории со специальной инфраструктурой — технологическим инкубатором, центрами промышленного дизайна и прототипирования, научно-производственными центрами, в которых резиденты могут пользоваться оборудованием общего пользования и программным обеспечением. Предполагается, что промышленные технопарки будут способствовать разработке и внедрению инновационных технологий в производстве, а также новых видов промышленной продукции.

Алексей Белянин