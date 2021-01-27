«Тоттенхэм» – «Ливерпуль»: прогноз и ставки на матч АПЛ 28 января

28 января «Тоттенхэм» примет «Ливерпуль» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги. В какой форме команды и на что поставить в этом матче, рассказали эксперты Фонбет в нашем материале.

В какой форме «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» идет на 5-м месте в Английской премьер-лиге. У команды 33 очка – на 7 меньше, чем у лидирующего «Манчестер Юнайтед», и на 1 – чем у ближайшего соперника «Ливерпуля». При этом «шпоры» провели на один матч меньше, чем мерсисайдцы.

После двух подряд поражений в декабре – от «Ливерпуля» (1:2) и «Лестера» (0:2) «Тоттенхэм» не проигрывает уже в 8 матчах во всех турнирах подряд: 6 побед и 2 ничьи. В 5 последних турах АПЛ команда Жозе Моуринью уступила «Лестеру», сыграла вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1) и «Фулхэмом» (1:1) и победила «Лидс» (3:0) и «Шеффилд Юнайтед» (3:1).

На своем поле «Тоттенхэм» в сезоне-2020/21 одержал 4 победы, 3 раза сыграл вничью и потерпел два поражения – от «Эвертона» и «Лестера».

В какой форме «Ливерпуль»

После Рождества «Ливерпуль» оказался в яме: команда не выиграла ни одного из пяти матчей АПЛ и забила на этом отрезке лишь один гол. Мерсисайдцы уступили «Саутгемптону» (0:1) и «Бёрнли» (0:1) и сыграли вничью с «Вест Бромвичем» (1:1), «Ньюкаслом» (0:0) и «Манчестер Юнайтед» (0:0). Команда Юргена Клоппа опустилась с 1-го на 4-е место в турнирной таблице и сейчас отстает от лидирующего «Манчестер Юнайтед» на 6 очков.

Единственную победу в 7 последних матчах во всех турнирах «Ливерпуль» одержал над «Астон Виллой» (4:1) в 1/32 финала Кубка Англии. Но красные вылетели из розыгрыша на следующей стадии, проиграв в последнем матче МЮ (2:3).

«Тоттенхэм» – «Ливерпуль»: статистика личных встреч

По личным встречам подавляющее преимущество на стороне «Ливерпуля»: 8 побед в 10 последних очных встречах во всех турнирах, 6 из них – подряд. В последнем матче в рамках АПЛ, состоявшемся 16 декабря, мерсисайдцы выиграли со счетом 2:1, а в последней гостевой встрече в январе 2020-го – со счетом 1:0.

«Тоттенхэм» – «Ливерпуль»: прогноз экспертов на матч АПЛ 28 января

Общий тотал меньше 2,5 за 2.05

Предположить, кто в этой встрече выйдет победителем, не так просто. Против «Ливерпуля» – затянувшаяся серия собственных неудач и хорошая форма «Тоттенхэма». За красных – шесть подряд побед над «шпорами» в предыдущих матчах.

Вероятно, игра получится не слишком результативной. Команда Юргена Клоппа прервала безголевую серию в кубковом матче, но «Тоттенхэм» на своем поле надежен: три из пяти последних домашних матчей «шпоры» выиграли всухую, в двух других пропустили три мяча.

Ставка на тотал меньше 2,5 проходила в 7 из 9 последних домашних матчей «Тоттенхэма» в Английской премьер-лиге и в 5 последних играх «Ливерпуля» в АПЛ, а также в двух последних очных встречах в Лондоне.

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