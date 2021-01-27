В Волгоградской области переселят 1,5 тыс. жителей из аварийных домов

В Волгоградской области порядка 1,5 тыс. жителей переедут в новые благоустроенные квартиры из аварийных домов в 2021 году по программе переселения. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Всего до конца 2025 года по нацпроекту «Жилье и городская среда» в области предстоит расселить 172,4 тыс. кв. м аварийного жилья на территории 25 муниципальных образований. Благоустроенными квартирами будут обеспечены 11,4 тыс. семей. Общий объем финансирования мероприятий составляет 8 млрд руб.

По информации облстроя, в 2020 году новоселье отметили 1,6 тыс. жителей. Участниками программы стали семь муниципалитетов: Волгоград, Михайловка, Котово, городские поселения Светлоярского и Городищенского района и село Уметовское Камышинского района. Волжский исполнение программы завершил досрочно.

Мария Шахрай