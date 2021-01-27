Часть «ковидных» отделений больниц Перми возвращается в обычный режим

Часть коечного фонда краевых больниц, перепрофилированных для лечения больных коронавирусной инфекцией, переведут в обычный режим. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Из «ковидного» фонда выведут 676 коек. Помимо краевых детской и психиатрической больниц, к нормальному режиму вернется и городская клиническая больница №2 имени Ф. Х. Граля.

Такое решение принято из-за снижения темпов распространения коронавирусной инфекции. «Мы возобновляем оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи в ряде стационаров, ранее перепрофилированных под COVID-19. Я благодарю руководителей лечебных учреждений, их коллективы — за самоотверженную работу, жителей — за ответственность и соблюдение противоэпидемических мер. Перевод стационаров к работе в плановом режиме позволит увеличить объем оказания медпомощи нашим пациентам»,— заявила глава краевого минздрава Анастасия Крутень.

В краевых больницах для лечения больных COVID-19 сохраняется 4286 коек, 47% из них свободны. По данным на 27 января, общее количество заболевших коронавирусной инфекцией в Пермском крае составило 38 551 человек. Вылечились от болезни 31 905 инфицированных.