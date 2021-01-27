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В Екатеринбурге школьника, напавшего с молотком на учительницу, отправили на принудительное лечение

Кировский районный суд Екатеринбурга отправил школьника, напавшего с молотком на учительницу, на принудительное лечение, сообщила пресс-служба суда.

«Он освобожден от уголовной ответственности, к нему применена мера в виде принудительного лечения», — сказали в суде.

Напомним, инцидент произошел в декабре 2019 года. Ученик 9 класса школы №24 в Екатеринбурге напал на 54-летнюю учительницу русского языка и литературы Марину Заболотную. Он совершил нападение возле ее дома, нанеся молотком удары по голове. Поводом для нападения могло послужить недовольство оценками за полугодие.

Михаил Мананников


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