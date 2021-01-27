Двое жительниц Стерлитамака оштрафованы за организацию митинга

Судья Стерлитамакского городского суда Ильдар Аминев оштрафовал Динару Кунафину и Азалию Хамзину за организацию и проведение несогласованного митинга 23 января в Стерлитамаке (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). Как сообщили "Ъ-Уфа" в суде, они оштрафованы на 20 тыс. руб. каждая.

В Стерлитамаке протестная акция прошла возле торгового центра «Сити-молл». По информации СМИ, в ней приняли участие около 100 человек. Как сообщал SterlitamakCity.ru, во время митинга были задержаны около 20 участников. На них составлены административные протоколы за нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия (ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ).

В Уфе, где на митинг вышли, по разным оценкам, от 5 до 7 тыс. человек, были задержаны 90 участников.

Влада Шипилова