Вне времени

«Коммерсантъ Стиль» — о том, что такого особенного в классической красной помаде, как и кому ее стоит носить, и о том, какие технологические прорывы ожидают в нынешнем году самый традиционный сегмент макияжа.

В самый последний день 2020 года случилось событие, на которое в предновогодней суете мало кто обратил внимание. Впервые в истории кавалером ордена Британской империи за заслуги перед индустрией моды и красоты стала визажист Пэт Макграт. Она — первый представитель этой профессии, которая стала Дамой Большого креста рыцарского ордена, учрежденного в 1917 году королем Георгом V, дедом Елизаветы II. Но если вдуматься, то нет ничего удивительного: макияж и его создатели давно стали маркерами не только хорошего вкуса, но и своего рода площадкой для самовыражения, видом искусства — сегодня через макияж можно выразить буквально все. И, кстати о помадах, именно Пэт побила все рекорды, выпустив помаду в единственном алом оттенке совместно с модной маркой Supreme — она была распродана онлайн за восемь секунд.

И в пир, и в мир

У красной помады даже есть свой официальный праздник — 29 июля, и свой специальный индекс, который ввел в обиход владелец компании Estee lauder Уильям Лаудер. Смысл «индекса помады» в том, что даже в самые экономически тяжелые времена покупатели всегда выкроят средства на покупку помады, как символа роскоши и надежды на лучшую жизнь. Не будем подробно вспоминать золотое время Голливуда, но именно с тех пор и началось победное шествие красной помады, которую сейчас почитают как один из самых незаменимых атрибутов макияжа.

Фото: Guerlain

Лучшие красные помады сейчас — это те, что не только окрашивают губы в яркие оттенки, но и обеспечивают комфортное и долговечное ношение, которое одновременно улучшает форму контура губ и ухаживает за ними. Кирилл Шабалин, национальный визажист YSL Beauty Россия и СНГ, замечает, что поскольку современные помады содержат высококонцентрированные пигменты, то зачастую возникает вопрос не как добиться их стойкости, а в том, как вечером их смыть. Что касается выбора верного оттенка, то важно обращать внимание на подтоны и сочетание помады с цветом кожи — по незнанию можно вместо красоты и гламурности добавить себе лишнего возраста. «Так обычно ведут себя темные помады с холодным коричнево-бордовым или светлые с серо-розовым подтоном,— говорит Кирилл.— Но все зависит от особенностей внешности (цвет кожи, цвет волос и цвет глаз), главное — чтобы помады не были слишком контрастными. То есть если кожа светлая, не нужно брать темный красно-бордовый оттенок и наоборот, если кожа смуглая, то светло-персиковый цвет будет не подходящим. Освежать будут помады с более теплым подтоном: арбузный, коралловый, персиковый».

Смотрим в будущее

Персонификация пришла и в этот классический сегмент: кажется, именные гравировки на флаконах уже были, что можно придумать еще? На выставке CES 2021 компания L`Oreal объявила о запуске Yves Saint Laurent Rouge Sur Mesure Powered by Perso, умного домашнего устройства, которое позволяет создавать свои собственные оттенки помады. Что это и как работает? «Механизированное устройство, управляемое приложением, представляет собой небольшой компактный блок с цветными картриджами, которые можно смешивать с различными оттенками матового покрытия помад YSL Velvet Cream Matte Finish»,— говорится в официальном релизе компании. Гив Балуш, руководитель научного инкубатора L`Oreal, подчеркивает возможность не просто увидеть, но и примерить современные тенденции макияжа, выбрать интересующий цвет помады с помощью дополненной реальности. Спектр выбора простирается до четырех «цветовых вселенных» — красных, розовых, нейтральных и оранжевых — выраженных в четырех наборах по три цветных картриджа. Сообщается, что устройство будет доступно для ограниченных предварительных продаж, пока только на рынке США, и будет запущено во всем мире к сентябрю 2021 года.

Помимо возможности самим себе придумать помаду многие марки делают из нее культ, игрушку, превращают в предмет искусства. Так, Guerlain регулярно выпускает помады со сменными футлярами-блоками разной степени шикарности — от стразов до золотой росписи (новая лимитка как раз ожидается через пару недель и будет посвящена Дню святого Валентина), а Christian Louboutin снабдил флаконы своих жидких помад (преимущественно красного цвета, конечно) специальной лентой, с помощью которой их можно носить как медальон.

Новые красные помады сезона:

Ирина Кириенко