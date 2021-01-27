«“Зенит” научился зарабатывать больше, чем тратит»

Финансовые потери 20 самых богатых футбольных клубов мира составят около €2 млрд — такие прогнозы дает аудиторская компания Deloitte. Во всем виновата пандемия коронавируса. Но если богатые клубы просто теряют деньги, то бедные могут и вовсе исчезнуть. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Потери европейских команд пугают. Больше всех недосчитается «Манчестер Юнайтед» — почти €150 млн. У «Реала» и «Барселоны» потери не столь огромны, но они все равно исчисляются миллионами. Когда же годовой бюджет клуба меньше 4 млн в европейской валюте, как у ФК «Тамбов», то запас прочности не позволяет остаться на плаву. Клуб РПЛ с самым скоромным бюджетом с большой долей вероятности снимется с чемпионата. Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова пока не говорит об этом прямо, но оценивает возможность команды остаться в РПЛ не высоко: «Никакой определенности пока нет, на сегодняшний день нет никакого решения, что делать дальше. Очень хотелось бы, чтобы все разрешилось в положительную сторону, но пока не вижу никаких решений. Мы ищем инвесторов, уже все пытаемся испробовать, но решения нет».

В российских реалиях подобные истории происходят постоянно. Команд, которые просто перестали существовать, не один десяток. В России принято считать, что футбол не может быть бизнесом и абсолютно все клубы в нашей стране убыточны. Возможно, это так, но та же аудиторская компания Deloitte с беспристрастием сообщает, что даже в пандемийное время есть клубы, которые не просто заработали, а даже увеличили свою прибыль. Правда, их всего два — это английский «Эвертон» и «Зенит» из Санкт Петербурга. Причем последний увеличил прибыль на невероятный 31%.

И не спешите заявлять, мол, все ясно, с таким спонсором, как «Газпром», у клуба никогда не будет проблем. Финансовую отчетность проверяют жестко, и просто так завалить команду деньгами не может ни один спонсор. А глава «Газпрома» Алексей Миллер открыто заявляет, что и без компании «Зенит» не пропадет: «Это не благотворительность, мы работаем с футбольным клубом на базе договоров по оказанию коммерческих рекламных услуг.

Действительная финансовая составляющая для клуба такова по доходам, что клуб абсолютно спокойно может существовать и развиваться и без “Газпрома”».

Пока все официальные проверки не смогли найти в отчетностях «Зенита» каких-то неувязок. Так что официально действующий чемпион страны научился зарабатывать больше, чем тратит. Но, похоже, эта уникальная способность сейчас есть только у «Зенита». Остальные клубы нашей страны в кризисе, и, возможно, в этой финансовой ситуации сокращение премьер-лиги может стать благом. Но большинство людей по-прежнему против такого развития событий, уверен президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов: «Конечно, категорически против, но у нас такая страна… Давайте будет играть Москва и клубы вокруг Москвы, Питер рядом, кто там еще, будут в Краснодар ездить. Это что такое? У грандов ведь своих футболистов вообще нет, а если у парней не будет перед глазами своих футболистов, например, где-то на Дальнем Востоке, на Урале, в Сибири, то им как-то и футболом заниматься не захочется».

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Возвращаясь к отчетности аудиторской компании Deloitte, отмечу, что, по мнению авторов доклада, которые представили цифры убытков, сейчас футбольная индустрия столкнулась с самым тяжелым испытанием в своей истории. Так что руководство «Зенита» вполне может проводить мастер-классы для всех футбольных клубов мира на тему того, как выжить в пандемию. Но, скорее всего, афишировать свои ослепительно-белые схемы футбольные управленцы из Санкт-Петербурга не будут.