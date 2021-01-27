В Краснодарском крае годовая инфляция превысила 5%

Показатель инфляции за 2020 год в Краснодарском крае составил 5,1%, сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России. Годовая инфляция в России в среднем составила 4,9%, в Южном федеральном округе – 5,2%.

Быстрее всего на Кубани дорожало продовольствие – инфляция в данной категории составила 7,1%, в непродовольственном секторе показатель инфляции достиг 4,3%. Аналитики Банка России полагают, что рост цен на продовольствие был спровоцирован засушливым летом, из-за чего урожай зерновых культур и овощей оказался ниже обычного. Повышение мировых цен на зерно привело к подорожанию свинины и яиц, так как в их себестоимости высокую долю составляют зерновые корма.

Анна Перова, Краснодар