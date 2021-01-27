В Удмуртии открыли более 5,5 тысяч эскроу-счетов на начало декабря 2020 года

На начало декабря 2020 года в Удмуртии открыли более 5,5 тыс. эскроу-счетов для расчетов по договорам участия в долевом строительства. Объем размещенных на них средств составил около 12, 4 млн руб., сообщает отделение-Национального банка по республике Волго-Вятского ГУ Банка России.

Кроме того, 409 эскроу-счетов в регионе «раскрыто» — с них банки перечислили застройщикам более 850 млн руб. В целом на начало декабря банки заключили с застройщиками 42 кредитных договора на сумму более 20,6 млрд руб.

Ранее сообщалось, что Удмуртия вошла в ТОП-5 регионов-лидеров России по переходу на эскроу-счета в строительстве. В ноябре 2020 года на проектном финансировании находились более 88% объектов.