В Ярославле 540 водителей лишили прав за долги

В Ярославле в 2020 году 540 водителей, имеющих различные долги, были лишены судебными приставами прав на управление любым видом транспорта, сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

В сообщении отмечается, что по постановлению суда должники до погашения задолженности временно не могут управлять всеми видами транспорта.

«По закону, решение об ограничении на пользование должником специальным правом на управление транспорта судебный пристав-исполнитель может принимать по собственной инициативе или по заявлению взыскателя»,¬— отмечают в УФССП России.

Пресс-служба уточняет, что лишение прав на управление транспортом применяется только в случае судебного решения о взыскании задолженности. Кроме того, задолженность должна превышать 10 тыс. руб.

София Бастрыгина