Выдача автокредитов в Удмуртии за 2020 год сократилась на 8,8%

За 2020 год в Удмуртии было выдано 14,7 тыс. кредитов на покупку автомобиля. Это на 1,41 тыс. или 8,8% меньше, чем в 2019 году, сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). В целом по России показатель за 12 месяцев сократился на 5,9% — с 952,9 тыс. до 896,4 тыс. ед.

Больше всего автокредитов за 2020 год выдали в Москве (67,3 тыс. ед.), Московской области (51,3 тыс.), Санкт-Петербурге (51,1 тыс.), Татарстане (44,6 тыс.) и Башкортостане (39,8 тыс.). Самое большое снижение выдачи по сравнению с 2019 годом отметили в Кемеровской (на 20,3%) и Тульской (на 11,9%) областях, Красноярском крае (на 11,6%), Московской области (на 11,5%), Москве (на 11,1%) и Санкт-Петербурге (на 11,1%). В некоторых регионах объем выдачи вырос — среди них Нижегородская (на 4,1%), Свердловская (на 2,8%), Челябинская (на 2,3%), Ульяновская (на 1,6%) и Омская (на 1,4%) области.

«В период «карантинных» мероприятий в апреле-мае 2020 года наиболее сильно в розничном кредитовании пострадала именно выдача автокредитов. Однако во втором полугодии сегмент автокредитования активно восстанавливался. В первую очередь, этому поспособствовало снятие летом карантинных ограничений в наиболее крупных и кредитно-активных регионах страны, прежде всего, в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Благодаря этому граждане смогли вновь посещать автосалоны и реализовывать отложенный на несколько месяцев спрос. Помимо отложенного спроса, основными причинами активности на авторынке стали расширение условий госпрограмм льготного автокредитования, а также ожидание роста цен на автомобили. Кроме того, рост выдачи автокредитов в последние месяцы происходит на фоне увеличения ПКР заемщиков по автокредитам или, иными словами, на фоне улучшения их качества»,— подчеркнул гендиректор НБКИ Александр Викулин.

Отметим, что по данным «Автостата» общее число купленных новых легковых машин в Удмуртии за 2020 год составило 18,13 тыс. ед. Это на 563 или 3% меньше, чем в 2019 году. В целом по стране объем рынка новых автомобилей за год уменьшился на 8,3% — со 1,59 млн до 1,46 млн ед.