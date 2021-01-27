Куйбышевский НПЗ внедрил цифровую платформу для оперативного управления производством

Куйбышевский НПЗ, входящий в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти», ввёл в эксплуатацию автоматизированную систему расчёта материального баланса (АСРМБ). Разработанная в Компании аналитическая платформа охватывает всю производственную деятельность предприятия. Помимо автоматического учета материальных ресурсов, система обеспечивает информационное сопровождение смежных процессов: анализа производства, повышения операционной эффективности, производственного планирования.



Внедрение новых технологических решений по всей производственной цепочке — одна их ключевых задач НК «Роснефть». Полномасштабное применение цифровых программ позволит перейти на качественно новый уровень ведения бизнеса, повысить надежность и экономичность производства, скорость принятия решений, а также сократить потери.

АСРМБ является одной из ключевых составляющих внедряемой на НПЗ Компании системы оперативного управления производством, задача которой обеспечить прозрачность и точность управленческих решений, повысить эффективность переработки нефти. Внедрение системы — обязательное условие повышения качества производственного учета, контроля потребления сырья и нефтепродуктов на собственные нужды, выявления источников потерь с целью довести их до оптимальных экономических и экологических позиций.