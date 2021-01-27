Стали известны параметры проекта по производству кормовых добавок в ОЭЗ «Орел»

По данным Kartoteka.ru, ООО «РК-премикс» зарегистрировано в Орловсокй области в мае 2019 года для производства готовых кормов для животных, содержащихся на фермах. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2019 года чистая прибыль предприятия составила 806 тыс. руб., выручка не раскрывалась. Директором является Владимир Новиков. Единственный владелец — Василий Трубников. Он также возглавляет брянское ООО «Агростар», занимающееся оптовой торговлей сырьем для сельского хозяйства и животными. Ранее ему принадлежали еще несколько компаний в Брянской и Орловской областях, занимавшихся молочным животноводством, выращиванием винограда, торговлей кормами, медицинскими товарами. Все они на данный момент ликвидированы.