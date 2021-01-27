Стали известны параметры проекта по производству кормовых добавок в ОЭЗ «Орел»

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Орел» ООО «РК-Премикс» планирует вложить 263,5 млн руб. в строительство производственно-складского комплекса для производства кормовых добавок для животноводства мощностью 4,8 тыс. т в год. Об этом сообщила пресс-служба облправительства. Ранее параметры этого инвестиционного проекта не раскрывались, власти только заявляли о приблизительной сумме в 400 млн руб. и не называли объем производства. Открыть комплекс компания планирует в четвертом квартале 2021 года.
По данным Kartoteka.ru, ООО «РК-премикс» зарегистрировано в Орловсокй области в мае 2019 года для производства готовых кормов для животных, содержащихся на фермах. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2019 года чистая прибыль предприятия составила 806 тыс. руб., выручка не раскрывалась. Директором является Владимир Новиков. Единственный владелец — Василий Трубников. Он также возглавляет брянское ООО «Агростар», занимающееся оптовой торговлей сырьем для сельского хозяйства и животными. Ранее ему принадлежали еще несколько компаний в Брянской и Орловской областях, занимавшихся молочным животноводством, выращиванием винограда, торговлей кормами, медицинскими товарами. Все они на данный момент ликвидированы.
Подробнее о проектах первых резидентов ОЭЗ «Орел» читайте в материале “Ъ-Черноземье”.