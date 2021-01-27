Гендиректором НЛМК-Урал назначен Сергей Шаляев

Генеральным директором НЛМК-Урал назначен Сергей Шаляев, который ранее возглавлял НЛМК-Калуга, сообщили в пресс-службе предприятия. Бывший гендиректор НЛМК-Урал Дмитрий Фурманов переходит на работу в NLMK India, где возглавит проект строительства нового производства электротехнической трансформаторной стали.

Основными задачами Сергея Шаляева на НЛМК-Урал станут повышение операционной эффективности предприятия, вывод на проектные мощности недавно реконструированного оборудования электросталеплавильного и прокатных цехов, а также развитие программ охраны труда и промышленной безопасности.

НЛМК-Урал – один из крупнейших российских производителей заготовки и сортового проката (арматуры в прутках и бунтах, катанки). Базовое предприятие дивизиона «Сортовой прокат Россия» Группы НЛМК. Предприятие выпускает 2,2 млн т. стали и 2 млн т. проката в год. НЛМК-Урал состоит из трех площадок: в Ревде (электросталеплавильное производство), в Нижних Сергах и в Березовском (сортопрокатное производство). На НЛМК-Урал работает более двух тыс. человек.