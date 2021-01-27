Абоненты Tele2 в Краснодарском крае и Адыгее слушают MORGENSHTERN и Artik & Asti Tele2 проанализировал активность абонентов Краснодарского края и Республики Адыгея в приложении СберЗвук в 2020 году. Самым популярным исполнителем по количеству прослушиваний стал MORGENSHTERN, а самым часто прослушиваемым треком – «РАТАТАТАТА». В среднем пользователи приложения слушают музыку по часу в день

Краснодарский край и Адыгея вошли в топ-10 регионов по количеству клиентов стримингового аудиосервиса СберЗвук среди абонентов Tele2, также в первой десятке расположились Москва, Санкт-Петербург, Иркутская, Челябинская, Ростовская, Кемеровская, Нижегородская, Пермская и Воронежская области. Среднее время прослушивания музыки на одного пользователя увеличилось в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом. В среднем по России пользователи сервиса слушают треки около часа в сутки.

Самым популярным артистом среди абонентов Tele2 в регионе в 2020 году стал MORGENSHTERN, на втором месте – Artik & Asti, на третьем – Zivert, далее – GAYAZOV$ BROTHER$, пятерку лидеров замыкают HammAli & Navai.

Трек MORGENSHTERN и Вити АК «РАТАТАТАТА» занял лидирующие позиции по количеству прослушиваний в прошлом году. В перечень популярных песен также вошли «Луна не знает пути» («Тайпан» и Agunda), «Любимка» NILETTO, «Девочка, танцуй» Artik & Asti и «Увезите меня на Дип-хаус» GAYAZOV$ BROTHER$.

Абоненты Tele2 могут установить приложение СберЗвук и использовать сервис бесплатно или оформить премиум-подписку, которая позволит скачивать музыку на телефон, слушать в лучшем качестве даже там, где нет интернета. Кроме того, при подключении услуги интернет-трафик в сети Tele2 в приложении СберЗвук тарифицироваться не будет. Также подписка полностью отключает рекламу внутри сервиса. Подробности можно узнать на сайте.