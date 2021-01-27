В Оренбуржье выявили 170 новых зараженных COVID-19

За последние сутки в Оренбургской области выявили 170 новых зараженных коронавирусной инфекцией, что стало наименьшим результатом с 13 января. Об этом в среду сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего в Оренбургской области число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 33 420. С начала пандемии в регионе умерли 457 пациентов с COVID-19.

По общему числу инфицированных Оренбуржье находится на шестом месте в ПФО после Нижегородской, Ульяновской, Саратовской и Самарской областей, а также Пермского края.

Андрей Сазонов