В Самаре бывшая-полицейская Вера Рабинович подала апелляцию на приговор

В Самарский областной суд направлена жалоба на приговор бывшему руководителю отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУ МВД Самарской области Вере Рабинович. Заседание по этому делу состоится сегодня. Об этом сообщается на сайте Самарского областного суда.

В августе минувшего года Октябрьский районный суд Самары вынес приговор бывшей полицейской Вере Рабинович. Она признана виновной в получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч. 6 УК РФ) и приговорена к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

Оглашение приговора по делу Веры Рабинович переносилось три раза. Бывшей полицейской вменялось в вину получение от бизнесмена Зелимхана Темирханова взятки в размере 15 млн руб. за передачу в суд уголовного дела о совершенном в отношении него мошенничестве (ст. 290 ч. 6 УК РФ). Женщина частично признала вину и утверждала, что совершила мошенничество, потому что полученными деньгами собиралась распорядиться по своему усмотрению. Подельники Веры Рабинович – Виталий Прокофьев и безработная Жанна Назарова – получили семь лет и четыре года лишения свободы соответственно.

Георгий Портнов