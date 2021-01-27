Число заболевших ГЛПС в Удмуртии за 2020 год сократилось в 3 раза

За 2020 год в Удмуртии зарегистрировали 383 заболевших геморрагической лихорадкой с почесным синдромом (ГЛПС), в том числе 23 ребенка. Это в 3,1 раза ниже уровня 2019 года, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

«Снижение заболеваемости ГЛПС в республике отчасти было обусловлено напряженной эпидемиологической обстановкой и распространением новой коронавирусной инфекции. Ограничительные меры, принятые весной 2020 года из-за пандемии COVID-19, способствовали снижению заболеваемости ГЛПС в Удмуртии»,— отметили в управлении.