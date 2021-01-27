В Ярославле из-за потепления запрещен выход на лед

В Ярославле установлен запрет на выход на лед водоемов в 11 опасных местах, сообщили в пресс-службе мэрии города, уточнив, что этот запрет действует независимо от погоды. В связи с потеплением специалисты мэрии напоминают жителям о необходимости соблюдения установленных ограничений.

В пресс-службе отметили, что сотрудники территориальных администраций вместе со специалистами центра гражданской защиты и полицией проводят рейды по опасным местам и ведут профилактические беседы с нарушителями. В частности, сегодня, 27 января, административная комиссия Дзержинского района выезжала с проверкой на пруд парка 30-летия Победы. Этот пруд является опасным местом, однако комиссия застала на нем местных рыбаков с которыми была проведена профилактическая беседа.

«Выходить на лед в настоящее время не просто категорически запрещено, но еще и очень опасно. Жителям постоянно выдаются памятки о том, как нужно себя вести вблизи таких объектов и что нужно делать в случае чрезвычайной ситуации. Зачастую люди думают, что несчастный случай может случиться с кем-то другим, но не со мной»,— отметила глава администрации Дзержинского района Екатерина Мусинова.

С начала 2021 года спасатели уже провели 16 рейдов и патрулей по опасным местам на водоемах и провели 114 профилактических бесед, сообщает мэрия Ярославля. В связи с повышением температуры воздуха специалисты МКУ «Центр гражданской защиты» города Ярославля призывают граждан воздержаться от выхода на лед.

София Бастрыгина