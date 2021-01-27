Facebook и Twitter заблокировали аккаунты Пригожина

Социальные сети Facebook и Twitter заблокировали личные аккаунты бизнесмена Евгения Пригожина без объяснения причин, сообщила пресс-служба его компании «Конкорд». Сам бизнесмен назвал блокировку аккаунтов примером реакции Госдепартамента США на «неугодные комментарии».

«Пресс-служба компании "Конкорд" информирует о том, что Facebook и Twitter заблокировали личные аккаунты Евгения Викторовича Пригожина без объяснения причин. Так социальные сети отреагировали на публикацию комментария Евгения Викторовича о том, что президент США Джо Байден отменил введенный Дональдом Трампом запрет на службу в армии трансгендеров»,— сообщила пресс-служба компании во «ВКонтакте».

В сообщении Facebook указано, что решение о блокировке является окончательным, о причинах не сообщается из целей безопасности. В Twitter говорится о приостановке действия учетной записи из-за нарушений правил соцсети, какие именно правила нарушены не уточняется.