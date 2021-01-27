Часть проблемного воронежского томатного комплекса может быть построена в 2021 году

В 2021 году планируется реализовать первую очередь проекта по выращиванию томатов в Богучарском районе Воронежской области. Об этом губернатору Александру Гусеву рассказал глава муниципалитета Валерий Кузнецов. Первая очередь теплиц ООО «Томат» Соса Абрамяна займет 6 га, всего комплекс расположится на 36 га.

Сос Абрамян анонсировал строительство комплекса в 2011 году. Проект был одним из первых такого масштаба в тепличной отрасли Воронежской области. Инвестиции оценивалась в 3,5 млрд руб. После сложностей с финансированием ООО «Томат» сообщило в 2014 году о старте строительства первой очереди, объем вложений вырос до 6 млрд руб. В 2016-м проект был приостановлен. В марте 2019 года ООО «Томат» было признано банкротом из-за долга около 10 млн руб. перед Сбербанком. Осенью Сос Абрамян выкупил права требования кредиторов и подал заявления об исключении их из реестра. В декабре банкротство компании было прекращено.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Томат» зарегистрировано в Воронежской области в августе 2008 года. Уставный капитал — 175 млн руб. По итогам 2018 года была зафиксирована нулевая выручка, чистый убыток составил 219,1 млн руб. Более актуальные финпоказатели не раскрываются. Гендиректором и владельцем 99,35% является Сос Абрамян. Еще 0,65% принадлежит Армену Айрапетяну.

Подробнее о сложностях проекта читайте в материале “Ъ-Черноземье”.

Александр Прытков