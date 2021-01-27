В Москве прошли пикеты в поддержку активиста Альберта Рахматуллина

Вчера активисты движения «Рабочий контроль» провели у здания полномочного представительства Башкирии в Москве одиночный пикет в поддержку уфимского активиста, одного из лидеров движения «Стоп БашРТС» Альберта Рахматуллина. Об этом активисты сообщили в соцсети «ВКонтакте»

18 января господин Рахматуллин был арестован на 10 суток. Судья Кировского районного суда Ольга Совина признала его виновным в повторном нарушении порядка организации или проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ): вместе с десятками уфимцев он, находясь в фойе Дома республики, требовал встречи с главой Башкирии Радием Хабировым.

Анна Соколова