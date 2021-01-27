В Татарстане заведениям общепита могут разрешить работать ночью

Власти Татарстана могут разрешить работу предприятий общепита в ночное время. Но это возможно только при стабилизации ситуации с коронавирусом, заявила на пресс-конференции пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по региону Миляуша Замалиева.

По ее словам, в данный момент это будет преждевременно и может привести к росту заболеваемости коронавирусом. Однако в дальнейшем ситуация может измениться.

«На середину февраля ситуация будет мониториться. В случае сохраняющейся тенденции рассмотрение этого вопроса станет возможным», — сказала госпожа Замалиева.

Ранее власти Москвы разрешили предприятиям общепита работать в ночное время.

"Ъ-Казань"