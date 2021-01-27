Вакцину от COVID-19 распределили по всем районам Ростовской области

Вакцина от коронавируса поступила во все муниципалитеты Ростовской области. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Юрий Кобзев во время заседания оперштаба по противодействию COVID-19, которое проходило онлайн. По данным на 26 января, в регионе находится более 17,7 тыс. доз вакцины.

«Медицинские учреждения полностью подготовлены к вакцинации, в кабинетах соблюдены необходимые требования. Вакцина поступила во все муниципальные образования. В 100% муниципалитетах вакцина есть. Он обратил внимание на то, чтобы пункты вакцинации находились в доступности. «Я попросил бы, чтобы главы муниципалитетов посмотрели на кабинеты вакцинации с точки зрения жителя города и района. Необходимо указывать, как пройти к пункту вакцинации»,— сказал господин Кобзев.

Наталья Шинкарева