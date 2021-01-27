Жительницу Адыгеи будут судить за мошенничество с землей на 2,5 млн рублей

В Адыгее завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Тахтамукайского района, по подложным документам купившей муниципальную землю стоимостью 2,5 млн руб. за 12 тыс. руб., сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, указанный участок в ауле Старобжегокай Тахтамукайского района, общей площадью более 12 тыс. кв. м находился в муниципальной собственности, обвиняемая владела им на правах арендатора. Чтобы оформить участок к себе в собственность, женщина на основании подложного техплана получила разрешение на ввод в эксплуатацию несуществующего объекта капитального строительства. Затем этот объект перешел к ней во владение, что давало ей право купить участок по льготной цене 12 тыс. руб., хотя его фактическая стоимость – 2,5 млн руб.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Сейчас его материалы направлены в суд.

Как писал “Ъ-Кубань”, ранее в суд было направлено дело в отношении заместителя руководителя отдела архитектуры и градостроительства Тахтамукайского района. Разрешение на ввод в эксплуатацию указанного здания, которое якобы являлось складом для хранения сельхозпродукции, он выдал без выезда на место.

Виктория Колганова