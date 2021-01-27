В Ижевске появится улица Игоря Стыценко

Улице, расположенной между улицами М. Горького и К. Маркса в Ижевске, присвоят имя Стыценко Игоря Сергеевича. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

«Считать допустимым сокращения наименования "Стыценко И. С.", улица "Игоря Стыценко", улица "Стыценко"»,— говорится в документе.

Отметим, что Игорь Стыценко был генеральным директором Ижевского мотозавода. Также он дважды избирался депутатом Верховного Совета УАССР в 1980 и 1985 годах. Под руководством господина Стыценко было освоено серийное производство систем управления космическими объектами, в том числе спутников фоторазведки и ракетоплана «Буран».