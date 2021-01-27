Гарантийный фонд продолжит оказывать экстренную помощь пострадавшим отраслям

По информации Гарантийного фонда Ростовской области, в 2020 году 33 предприятия малого бизнеса из числа наиболее пострадавших отраслей получили поручительства по продукту «Экстренный» на сумму 37 млн.руб. Исходя из названия продукта, поддержка оказывалась в экстренных условиях – рассмотрение заявки на поручительство и принятие по ней решения за 1 рабочий день. Чтобы такое стало возможным, были сформированы минимальные требования к документам субъекта предпринимательской деятельности. Оплата вознаграждения за поручительство тоже минимальная из возможных – 0,5% годовых от суммы поручительства.



Что это дает предпринимателям и будет ли оказываться такая помощь в 2021 году - пояснил Роман Соин, исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд РО».

- Каждое предприятие столкнулось с теми или иными проблемами в период пандемии и самоизоляции. Но некоторые отрасли оказались под угрозой прекращения деятельности. Именно по таким отраслям Правительство Российской Федерации приняло решение выделить их в отдельный перечень и оказать максимальную поддержку для сохранения бизнеса. И Гарантийный фонд, и наши коллеги из Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства создали специальные продукты для таких компаний. Как это работает, расскажу на недавнем примере. К нам обратился начинающий предприниматель Виталий Федорченко, он действует на рынке всего полгода. Сфера его деятельности - ремонт силовых агрегатов транспортных средств, аварийный и текущий ремонт ходовой и тормозной части грузовых авто, прицепной техники, компьютерная диагностика. Ему потребовались деньги на пополнение оборотных средств. В АНО МФК «РРАПП» ему предложили заем на льготных условиях – ставка 4,25% годовых и отсрочка по основному долгу 5 месяцев. А Гарантийный фонд выступил поручителем, покрыв 70% суммы займа. Решение приняли за один день, оплата вознаграждения фонду обошлась предпринимателю по льготной ставке. Таким образом, предприниматель получил возможность решить текущие проблемы с использованием самых гибких условий.

Благодаря поручительству фонда предприятия малого бизнеса из числа пострадавших отраслей смогли направить в прошлом году 89 млн.руб. на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств. Это позволило им не только сохранить свой бизнес, рабочие места, но и направить финансирование на дальнейшее развитие своих предприятий в новых условиях, адаптируясь к сложившейся ситуации.

В этом году мы продолжим оказывать поддержку предприятиям пострадавших отраслей по продукту «Экстренный», пока ситуация с распространением короновируса не потеряет свою остроту. Также будем разрабатывать новые продукты или совершенствовать действующие, если возникнет необходимость.

Узнать о новациях Фонда, а также получить другую полезную для бизнеса информацию можно, подписавшись на сайт https://dongarant.ru/. Наши специалисты всегда готовы проконсультировать по телефонам +7 (863) 280-04-06, по горячей линии центра поддержки предпринимательства «Мой бизнеса» 8-804-333-32-31.