Более 800 человек с COVID-19 умерли в Самарской области за время пандемии

За прошедшие сутки в Самарской области были выявлены 275 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Также за этот период из больниц региона были выписаны 263 пациента. Кроме того, за минувшие 24 часа в Самарской области скончались 11 человек, у которых ранее подтвердился COVID-19. Об этом в среду сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Нарастающим итогом за время пандемии в Самарской области были зафиксированы 39136 фактов заражения COVID-19. За это время в регионе умерло 803 человека, которым до этого диагностировали коронавирусную инфекцию.

Георгий Портнов