Челябинские таможенники задержали партию немаркированной парфюмерии из ОАЭ

Сотрудники Челябинской таможни задержали на российско-казахстанской границе крупную партию немаркированной парфюмерной продукции. Груз стоимостью 2 млн руб. следовал в Екатеринбург, сообщает пресс-служба ведомства.

Таможенники задержали автомобиль, в котором по документам находился сборный груз из товаров народного потребления. В ходе досмотра были обнаружены более 21 тыс. флаконов туалетной воды и парфюмерного масла, преимущественно производства ОАЭ, без маркировки. Рыночная стоимость 2 т парфюмерной продукции составила 2 млн руб. Товар изъят. Материалы переданы сотрудникам полиции для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 171.1 УК РФ (перевозка в целях сбыта продукции без маркировки). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до трех лет».

Помимо немаркированной парфюмерии грузовик перевозил 250 шкурок ягнят без ветеринарных сопроводительных документов. Управлением Россельхознадзора по Челябинской области возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки). Шкуры возвращены в Казахстан.