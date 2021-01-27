От коронавируса в Ярославской области скончались еще шесть человек и 187 заболели

В Ярославской области за сутки произошло еще шесть смертей от коронавируса. Скончались женщины 1936, 1944 и 1947 годов рождения и мужчины 1941, 1946 и 1954 годов рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в области было выявлено 187 новых случаев заражения COVID-19. За это же время 176 человек выздоровел и выписан из больниц.

Всего по данным на 27 января, в регионе официально подтверждено 27380 случаев заболевания новым коронавирусом. Из числа заболевших 25685 человек выздоровели. 303 пациента скончались. В больницы госпитализирован 1527 человек, из них 757 — с подтвержденным заболеванием COVID-19 и 770 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 13647 человек. На втором месте Рыбинск — 3514 человек, на третьем месте Ростовский район, где выявлено 1528 случаев заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 208, 173 и 137 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2803 теста на COVID-19. На карантине находятся 7809 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов