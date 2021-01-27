В Черноземье за сутки от коронавируса снова скончался 41 человек

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в регионах Черноземья снова выявлено 1215 новых случаев заболевания. С начала пандемии COVID-19 обнаружен у 177,38 тыс. человек. Из них выздоровели 157,39 тыс. (1,13 тыс. за последние сутки). Количество новых летальных случаев составило 41: в Воронежской области скончались 22 человека, в Белгородской и Орловской — по пять, в Курской — четыре, в Тамбовской — три, в Липецкой — два. Всего с марта 2019 года умерли 3,18 тыс. пациентов с коронавирусом.

В Белгородской области — 176 новых диагнозов (всего 26,76 тыс.). Выздоровели 199 человек (всего 24,31 тыс.). За все время пандемии скончались 352 пациента.

В Воронежской области — 384 новых диагноза (всего 56,71 тыс.). Выздоровел 281 человек (всего 50,94 тыс.). За все время пандемии скончались 1,51 тыс. пациентов.

В Курской области — 179 новых диагнозов (всего 25,57 тыс.). Выздоровели 146 человек (22,49 тыс.). За все время пандемии скончались 359 пациентов.

В Липецкой области — 151 новый диагноз (всего 20,33 тыс.). Выздоровели 143 человека (16,34 тыс.). За все время пандемии скончались 360 пациентов.

В Орловской области — 169 новых диагнозов (всего 26,07 тыс.) Выздоровел 141 человек (22,97 тыс.). За все время пандемии скончались 335 пациентов.

В Тамбовской области — 156 новых диагнозов (всего 21,93 тыс.). Выздоровели 216 человек (20,35 тыс.). За все время пандемии скончались 259 пациентов.

Александр Прытков