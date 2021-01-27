Суточный прирост заболевших COVID-19 в Пермском крае составил 290 человек

Динамика распространения коронавирусной инфекции в Пермском крае сохраняется на прежнем уровне: за прошедшие сутки выявлено 290 новых заболевших. По темпам заболеваемости регион переместился с 10-го на 11-е место в России.

Как сообщает краевой минздрав, из числа новых заболевших в больницы госпитализировано 57 человек, остальные проходят лечение дома. По состоянию на 27 января, в «ковидных» отделениях медицинских учреждений края находятся 1513 человек.

Всего с начала пандемии COVID-19 был диагностирован у 38 551 человека. Вылечились от болезни 31 905 инфицированных.