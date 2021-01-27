Движение возле спортцентра «Чайка» ограничат из-за лыжного марафона

Ограничение движения транспорта будет введено в Самаре из-за лыжного марафона «Сокольи горы» в субботу. Мера будет действовать в этот день с 07:00 до 16:30 (MSK+1). Об этом сообщает городская администрация.

«Будет ограничено движение транспорта по автомобильной дороге на кладбище “Лесное” от лыжной базы ГАУ Самарской области “Учебно-спортивный центр “Чайка” до поворота на кладбище “Лесное”»,– говорится в сообщении.

Речь идет об участке дороги в районе пересечения с Волжским и Красноглинским шоссе. Подробная схема ограничения движения опубликована на сайте администрации Самары.

Георгий Портнов