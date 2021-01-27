Ярославца осудят за взятки полковнику полиции на 2 млн рублей

В Ярославле направлено в суд уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, которого обвиняют в даче взяток должностному лицу, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ярославской области. По материалам уголовного дела факты взяточничества происходили в 2016 году.

«Обвиняемый, являясь представителем подрядной организации, передавал заместителю начальника управления тыла и обеспечения УМВД России по Ярославской области денежные суммы в виде взяток за общее покровительство, а также приемку фактически не выполненных, либо выполненных с нарушениями, строительных работ и согласование соответствующих актов»,– говорится в сообщении пресс-службы.

По данным следственного управления, общая сумма переданных в виде взяток денежных средств составила долее 2 млн руб. В сообщении отмечается, что преступление раскрыли сотрудники УФСБ России по Ярославской области.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что осенью 2020 года за взятки бывшего замначальника управления организации тылового обеспечения УМВД России по Ярославской области, полковника внутренней службы Евгения Терехова приговорили к наказанию в виде лишения свободы на срок 7,5 года. Также по приговору суда он не сможет в течение 10 лет занимать должности в органах власти.

Осужденный признал вину. Средства, полученные в виде взяток были обращены в пользу государства.

Антон Антонов