Сбербанк на 55% увеличил выдачу ипотечных кредитов на Дону

Сбербанк в Ростовской области за 2020 год выдал 20 тыс. жилищных кредитов на 36 млрд руб., что на 55% превышает показатель предшествующего периода. Об этом сообщила пресс-служба кредитного учреждения. По ее информации, средний размер ипотечного займа составил 1,8 млн руб. максимальный объём выдачи был отмечен в октябре и декабре.

В сообщении также отмечается, что в рамках программы «Господдержка 2020» под 6,1% на Дону банк выдал более 5,6 тыс. жилищных кредитов, на 11 млрд руб. Программа продлена до 1 июля 2021 года.

По данным Руслана Салимова, управляющего Ростовским отделением Сбербанка, рост рынка ипотечного кредитования в Ростовской области в 2020 году составил 44%, рынок первичного жилья вырос на 60%. Тот факт, что основной объем ипотечных заявок пришёлся на второе полугодие, он объяснил запуском программы господдержки и снижением ключевой ставки.

Сергей Иванов