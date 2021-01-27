Соцсферу Саратовской области возглавит бывший спортивный журналист

Кандидатура Романа Грибова на должность заместителя председателя правительства Саратовской области по социальной сфере согласована депутатами областной думы. Об этом сообщает пресс-служба облдумы по итогам рассмотрения вопроса на сегодняшнем заседании.

В своем выступлении господин Грибов среди первоочередных задач назвал продолжение борьбы с коронавирусом и проведение вакцинации от него, модернизацию системы здравоохранения, обеспечение жителей льготными лекарствами, строительство онкоцентра и служебного жилья для медработников, содействие в повышении уровня заработной платы учителей, контроль за качеством бесплатного горячего питания школьников, увеличение количества мест в образовательных учреждениях области.

Роман Грибов родился в 1974 году в Саратове, с 1990 года работал на телевидении, где прошел путь от внештатного спортивного корреспондента до заместителя директора по информационному вещанию ВГТРК ГТРК «Саратов», в 2012 году работал руководителем филиала ВГТРК ГТРК в Туле, затем - советником регионального департамента ВГТРК в Москве. В 2013 году перешел в систему высшего образования – занимал должности проректора по работе с государственными органами и общественными организациями СГСЭУ, заместителя директора по работе с государственными органами и общественными организациями ССЭИ РЭУ имени Плеханова, с 2017 года - директор Энгельсского технологического института (филиала) СГТУ имени Гагарина.

Марина Ковалева