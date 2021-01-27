Полицейские изъяли у жителя Воткинска 52 свертка с наркотиками

31-летнего ранее судимого жителя Воткинска задержали по подозрению в незаконном сбыте наркотиков. При личном досмотре полицейские изъяли у подозреваемого 52 сверткам с запрещенными веществами общей массой около 50 граммов, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Задержанный пояснил, что приобрел наркотики через интернет-магазин и забрал их на ул. Фруктовой в Ижевске с целью последующего сбыта в Воткинском районе. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере). За данное преступление предусмотрено до 20 лет лишения свободы.